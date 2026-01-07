VR: Moto roubada é recuperada em ação conjunta entre Guarda Municipal e Polícia Civil

Uma ação conjunta nesta quarta-feira (dia 7) entre a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e a Polícia Civil resultou na recuperação de uma motocicleta que havia sido roubada no último dia 30, no bairro Santa Cruz. O veículo foi localizado no bairro Siderlândia, após denúncias e a troca de informações entre as corporações.

A Honda CB 250F Twister foi encontrada abandonada próximo a um campo de futebol. Originalmente de cor vermelha, a moto foi pintada de preto por criminosos e também teve a placa removida. Após perícia no local, foi constatado que se tratava do veículo roubado.

Nenhum suspeito foi localizado e a motocicleta foi apreendida e encaminhada à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde seriam realizados os trâmites legais para, em seguida, ser devolvida ao proprietário.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, parabenizou a ação conjunta e destacou a importância das denúncias e a integração entre as forças de segurança do município que culminou com a recuperação da moto.

“Logicamente que trabalhamos para que o crime não ocorra, mas caso ele aconteça, trabalhamos ainda mais para que não exista a certeza da impunidade. A recuperação desse veículo demonstra a eficiência de todo o sistema de segurança pública de Volta Redonda e a importância da confiança da população, que denunciou, e a integração entre as forças. Parabéns a todos os agentes de segurança pública envolvidos na recuperação do bem desse cidadão”, disse Coronel Henrique.

Fotos: Divulgação/Semop.

