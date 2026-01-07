Após causar 7 km de congestionamento, carga especial é estacionada em BM; expectativa é de novo deslocamento na quinta para VR

A Polícia Rodoviária Federal concluiu às 10h45 desta quarta-feira (dia 7) mais uma etapa da complexa operação de transporte de uma carga superdimensionada pela Rodovia Presidente Dutra. O comboio foi encerrado no km 282 da rodovia, próximo à Vila Ursulino, em Barra Mansa. Segundo a PRF, este foi o único deslocamento previsto para o dia.

A previsão é que a operação seja retomada nesta quinta-feira (dia 8), por volta das 9h, quando a carga seguirá até o km 264 da Dutra, em frente à base da CCR RioSP, nas proximidades da saída para o bairro Roma, em Volta Redonda.

O deslocamento desta quarta-feira foi reiniciado às 9h10, saindo do km 299, em Porto Real, com destino ao km 282, em Barra Mansa, nas imediações da Flumidiesel. Durante o trajeto, foram registrados cerca de 7 quilômetros de congestionamento. Na altura do km 289, o comboio precisou parar temporariamente após uma das unidades de tração apresentar superaquecimento. Após o reabastecimento de água do radiador, o deslocamento foi retomado normalmente.

A carga transportada é um transformador de grandes proporções, escoltado pela PRF, com destino final ao Porto de Itaguaí. O Conjunto Veicular de Carga saiu de Guarulhos, em São Paulo, e, devido às dimensões excepcionais, ocupa praticamente toda a pista da rodovia.

Com aproximadamente 850 toneladas, 134 metros de comprimento, 6,5 metros de largura e 5,30 metros de altura, o comboio trafega a uma velocidade média de 20 km/h. A PRF acompanha toda a operação com escolta dedicada, devido ao impacto direto na segurança viária e na fluidez do trânsito.

A orientação aos motoristas é redobrar a atenção, respeitar a sinalização e, sempre que possível, utilizar rotas alternativas, especialmente durante a retomada do deslocamento nesta quinta-feira, quando o comboio se aproximará de Volta Redonda.

Foto: Divulgação/PRF