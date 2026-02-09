Reajuste aprovado eleva salário do prefeito Neto para mais de R$ 18,1 mil

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou, em sessão extraordinária realizada na última segunda-feira (dia 2), a Mensagem nº 05/2026, que trata do reajuste salarial no âmbito do Poder Executivo e do Legislativo. Durante a votação, uma emenda modificativa apresentada pelo presidente da Casa, vereador Nilton Alves de Faria, o Neném (PP), estendeu ao prefeito Neto (PP) o direito ao reajuste de 4,26% em seu vencimento.

Com a aprovação da emenda, o salário bruto do chefe do Poder Executivo passa a ser de R$ 18.182,94. Na justificativa, Neném afirmou que a medida tem como objetivo recompor perdas inflacionárias acumuladas.

“Esta emenda visa corrigir as perdas monetárias ocorridas nos últimos anos”, argumentou o presidente da Câmara.

O reajuste aprovado, no entanto, não se limita ao salário do prefeito. Os subsídios dos secretários municipais e dos presidentes de autarquias também serão impactados e, com a aplicação do índice de 4,26%, em alguns casos ultrapassarão R$ 21 mil mensais.

Além da emenda modificativa, Neném também foi autor da emenda aditiva nº 1, que estende o reajuste de 4,26% aos servidores públicos efetivos do Poder Legislativo de Volta Redonda. O texto aprovado deixa claro que os vereadores não serão beneficiados pelo aumento.

Críticas da oposição

A emenda que beneficiou o prefeito gerou críticas da oposição. O vereador Raone Ferreira (PSB) votou contra o reajuste ao chefe do Executivo e usou as redes sociais para manifestar indignação com a medida.

“Enquanto o prefeito garante aumento de R$ 743 no próprio bolso, ele retira R$ 1 mil do salário dos cuidadores que cuidam dos nossos filhos nas escolas. É um desrespeito sem limites com o servidor público e com a educação inclusiva da nossa cidade”, escreveu o parlamentar, que faz oposição ao governo Neto.

Na mesma postagem, Raone reforçou as críticas: “O aumento [do subsídio do prefeito] passou na Câmara, mas a nossa indignação não vai passar. Quem trabalha na linha de frente é punido, enquanto quem está no gabinete é premiado. Não podemos aceitar isso calados!”

Mensagem

A Mensagem nº 05/2026 estabelece reajuste de 4,26% incidente sobre o vencimento ou salário-base definido pela Lei nº 6.548/2025 e demais normas que fixam tabelas salariais dos servidores da administração direta, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista do município. O índice também alcança funções de confiança e cargos em comissão.

O reajuste será igualmente aplicado aos servidores públicos inativos e pensionistas. Já o vencimento do cargo em comissão símbolo DAS 103 foi fixado em R$ 1.621.

A lei autoriza o Poder Executivo a realizar os ajustes necessários no orçamento municipal para arcar com as despesas decorrentes da medida. Os efeitos financeiros passam a valer retroativamente a 1º de fevereiro, conforme definido no texto aprovado.