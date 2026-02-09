Mulher pede ajuda e homem acaba preso por descumprir medida protetiva em Volta Redonda

Um homem de 43 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (dia 9) por descumprimento de medida protetiva de urgência, no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. A ocorrência foi atendida pela Patrulha Maria da Penha, vinculada ao 28º BPM, após a vítima, uma mulher de 38 anos, pedir ajuda por mensagens enviadas via WhatsApp ao telefone funcional da equipe.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que estava dentro de um carro com o agressor, havia sido agredida e queria ir à delegacia para registrar o caso, mas estava sendo impedida de sair do veículo. A equipe se deslocou imediatamente até o endereço informado, na Avenida Pastor César Dacorso Filho, onde encontrou o casal dentro do automóvel estacionado.

Após a abordagem, ambos passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e, em seguida, foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM)

O acusado permaneceu preso por violar medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha. Já a vítima foi levada em segurança até sua residência. O caso foi registrado na DEAM e segue sob investigação.

