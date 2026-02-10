Jovem de 18 anos é morto a tiros no bairro Nove de Abril, em BM

Um jovem de 18 anos foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (dia 10), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. O homicídio ocorreu em via pública e mobilizou equipes da Polícia Militar.

De acordo com as primeiras informações, a PM foi acionada, mas, ao chegar ao endereço, encontrou a vítima já sem vida. O jovem foi identificado como João Vítor Peixoto dos Santos. A área foi isolada para os trabalhos de perícia, e o caso passou a ser investigado pelo setor de homicídios da 90ª Delegacia de Polícia Civil (DP).

Após os procedimentos no local, o corpo será removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços, em Volta Redonda.

Condução à delegacia dias antes

A reportagem da Folha do Aço apurou que, na noite do último sábado (dia 7), João Vítor havia sido conduzido à delegacia de Barra Mansa por policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT II) do 28º Batalhão da Polícia Militar.

Segundo o registro policial, a equipe realizava patrulhamento na Rua Jandir Luís da Rocha, no bairro Nove de Abril, após receber informações sobre a suposta ocorrência de tráfico de drogas em uma residência no local. Durante a ação, quatro pessoas foram abordadas, entre elas João Vítor.

Ainda conforme o boletim, foram apreendidos 49 pinos de cocaína, dois tabletes de maconha, R$ 99 em espécie e cinco aparelhos celulares. Todos os envolvidos foram encaminhados à 90ª DP, onde o material ficou apreendido. Um inquérito foi instaurado para apurar os fatos, e os suspeitos foram ouvidos e liberados.

Investigação

Até o momento, a Polícia Civil não informou se há relação entre a ocorrência registrada no sábado e o homicídio ocorrido nesta terça-feira. As investigações seguem em andamento, e a motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas.