Adolescente é morto a tiros dentro de casa no Centro de Rio Claro

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na tarde desta terça-feira (dia 10) dentro de uma residência na Rua Benedito Calmon Nogueira Barbosa, no Centro de Rio Claro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h39 para verificar uma ocorrência de homicídio e encontrou a vítima já sem vida no local.

Segundo informações da PM, uma testemunha relatou que um homem bateu ao portão da casa se passando por policial e disse que cumpriria um mandado de prisão. Em seguida, ordenou que ela entrasse no banheiro e se trancasse. Logo depois, a mulher ouviu vários disparos de arma de fogo. Ao sair, encontrou o adolescente morto.

A área foi isolada para o trabalho da perícia, e o caso foi registrado na 168ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações. Até o momento, não há informações sobre a autoria nem sobre a motivação do crime.