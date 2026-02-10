Vinicius Cozzolino garante mais de R$400 mil em emendas no Orçamento 2026 para fortalecer municípios do Sul Fluminense

O deputado estadual Vinicius Cozzolino garantiu a inclusão de R$404 mil em emendas parlamentares no Orçamento do Estado de 2026, já aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), destinados a quatro municípios do Sul Fluminense: Resende, Porto Real e Barra do Piraí. Os recursos estão previstos para pagamento ao longo deste ano e serão aplicados em áreas estratégicas como saúde, educação, inclusão social e segurança pública.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com o fortalecimento do interior do estado, promovendo mais equilíbrio no desenvolvimento regional e ampliando o acesso da população a políticas públicas de qualidade. Para Vinicius Cozzolino, investir nos municípios do interior é essencial para reduzir desigualdades históricas e garantir que os recursos públicos cheguem a quem mais precisa.

“Nosso mandato tem um olhar atento para o interior do Rio. Sabemos que muitas cidades ainda enfrentam dificuldades para manter serviços essenciais funcionando plenamente. As emendas parlamentares são uma ferramenta importante para levar investimentos diretos, fortalecer a gestão local e melhorar a vida da população”, afirmou o deputado.

Investimentos por município

Em Resende, o município contará com R$ 200 mil em investimentos. Desse total, R$ 100 mil serão destinados ao reforço orçamentário para melhorias de infraestrutura no Centro Educacional Municipal de Atendimento Gente Eficiente, que atende 162 pessoas com deficiência física e intelectual, oferecendo atividades culturais, esportivas, de lazer e educacionais voltadas ao desenvolvimento cognitivo e social dos alunos. Outros R$ 100 mil estão previstos para o custeio do Centro de Controle de Zoonoses, fortalecendo as ações de prevenção, vigilância e controle de doenças que impactam diretamente a saúde pública.

Para Porto Real, foram garantidos R$ 100 mil para a aquisição de novos equipamentos para o Centro de Reabilitação Nicolau Serfiotis. O investimento contribuirá para ampliar a capacidade de atendimento, melhorar as condições de trabalho dos profissionais e oferecer mais qualidade nos serviços prestados aos pacientes.

Em Barra do Piraí, o orçamento prevê R$ 104 mil para a aquisição de um veículo destinado ao Centro de Especialidades Médicas Albert Sabin. O novo equipamento será utilizado na entrega de exames, no apoio logístico às equipes e no atendimento domiciliar, facilitando o acesso da população aos serviços de saúde, especialmente de idosos e pessoas com mobilidade reduzida.

Desenvolvimento regional e valorização do interior

De acordo com Vinicius Cozzolino, o direcionamento das emendas para municípios do interior faz parte de uma estratégia permanente do mandato, que busca descentralizar os investimentos e promover desenvolvimento de forma mais justa.

“Muitas vezes, os grandes centros concentram a maior parte dos recursos. Nosso trabalho é garantir que o interior também seja prioridade. Fortalecer a saúde, a educação, a segurança e a inclusão social nessas cidades é investir no futuro do estado como um todo”, ressaltou.

O deputado também destacou que as emendas parlamentares cumprem um papel fundamental ao permitir que demandas locais, muitas vezes apontadas por prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias e pela própria população, sejam atendidas de forma mais rápida e eficiente.