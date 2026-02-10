Polícia Federal intercepta arsenal com 20 pistolas em ônibus na Dutra

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na madrugada desta terça-feira (dia 10), um casal que transportava 20 pistolas a bordo de um ônibus interestadual na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), entre os municípios de Itatiaia e Piraí.

Guiados por dados de inteligência, policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) identificaram e abordaram o coletivo que partiu da cidade de São Paulo, localizando o arsenal na bagagem dos suspeitos antes que os armamentos fossem entregues em comunidades dominadas por facções criminosas no Rio de Janeiro.

O casal foi conduzido à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro e será posteriormente encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Eles responderão pelo crime de tráfico interestadual de armas de fogo, com penas que podem chegar a 12 anos de reclusão.

A ação integra a Missão Redentor, reforçando o combate contínuo da Polícia Federal ao tráfico de drogas e ao crime organizado, que tenta utilizar as rodovias federais como rota de abastecimento para o Rio de Janeiro. O trabalho também reflete a estratégia de inteligência e investigação qualificada, priorizando a asfixia financeira e logística do crime, em estrita consonância com as diretrizes da ADPF 635.

Foto: Divulgação