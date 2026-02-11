Homem é preso com drogas em terreno baldio em Barra Mansa

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (dia 11), no bairro Estamparia, em Barra Mansa. A prisão ocorreu após policiais militares identificarem uma movimentação suspeita em um terreno baldio na Rua Eduardo Junqueira.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento de rotina quando percebeu o suspeito entrando no local. Ao notar a aproximação da viatura, ele teria tentado se desfazer de uma sacola plástica. Durante a abordagem, os agentes encontraram 40 trouxinhas de maconha dentro da sacola. Na revista pessoal, também foram apreendidos um pino de cocaína e um celular.

O material foi encaminhado para perícia, que confirmou 118 gramas de maconha e 1,6 grama de cocaína. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça na 90ª Delegacia de Polícia.

A polícia não informou se o suspeito possui antecedentes criminais.

Foto: Divulgação