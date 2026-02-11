Encomendas com drogas destinadas a Volta Redonda são interceptadas e quatro pessoas acabam presas

A Receita Federal identificou, no último dia 6 de fevereiro, quatro encomendas contendo substâncias entorpecentes durante a fiscalização de remessas postais nos Correios. A ação é resultado de gerenciamento de risco e da fiscalização e inspeção realizadas pela equipe de cães de faro.

As apreensões incluíram 1,7 kg de skunk ocultados em espuma expansiva, enviados do Guarujá para Volta Redonda; 1 kg de haxixe escondido dentro de uma almofada enviada do Rio de Janeiro para Brasília; 5 kg de cocaína remetidos do Rio de Janeiro para Itaperuna; e 11,78 kg de cocaína acondicionadas em frascos do tipo “ependorf”, também enviadas do Rio de Janeiro com destino a Volta Redonda.

Todas as encomendas identificadas foram entregues à Polícia Civil, responsável pela investigação da autoria dos delitos. A partir desse encaminhamento, três delas deram origem a diligências conjuntas da Polícia Civil e da Polícia Federal, que resultaram, nessa terça-feira (dia 10), na prisão em flagrante de quatro receptadores nos municípios de Itaperuna e Volta Redonda.

A atuação da Receita Federal na fiscalização do comércio exterior e na repressão ao tráfico de drogas garante a defesa dos interesses nacionais e protege a sociedade, especialmente no que se refere à saúde e à segurança públicas.

Foto: Divulgação