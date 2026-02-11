Polícia identifica segundo suspeito de homicídio no Nove de Abril; um acusado já está preso

A Polícia Civil confirmou que já identificou o segundo suspeito de participação no homicídio do jovem de 18 anos, ocorrido na terça-feira (dia 10), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. O homem não foi localizado durante as diligências iniciais e é considerado foragido.

De acordo com a 90ª Delegacia de Polícia, o suspeito preso, de 23 anos, confessou informalmente ter efetuado os disparos. Ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional. A investigação aponta que o crime estaria relacionado à disputa por pontos de venda de drogas entre facções rivais que atuam na região.

A polícia também informou que vai solicitar à Justiça a quebra do sigilo de dados da tornozeleira eletrônica usada pelo preso, para confirmar o deslocamento dele no momento do crime. Além disso, testemunhas começaram a ser ouvidas e imagens de câmeras de segurança próximas ao local do assassinato estão sendo analisadas para reforçar a identificação dos envolvidos.

Durante diligências, que contou com apoio da Polícia Militar, os agentes da 90ª DP se dirigiram à residência do suspeito, localizada no bairro Boa Vista II, onde foram arrecadadas a bermuda utilizada no crime e identificada uma pulseira usada no braço direito pelo autor dos disparos, itens que contribuíram para a confirmação da autoria. Também foi constatado que o suspeito faz uso de tornozeleira eletrônica, em razão de processo relacionado ao crime de tráfico de drogas.

