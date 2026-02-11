Estado de emergência: BM registra 60 ocorrências após forte temporal

O prefeito de Barra Mansa, Luiz Furlani, decretou estado de emergência no município na tarde desta terça-feira (dia 10), em razão dos graves impactos causados pelo temporal que atingiu a cidade na noite de segunda (09). A decisão foi oficializada durante reunião do Gabinete de Gestão de Desastres, realizada na Prefeitura, com a presença do chefe do Executivo, de vereadores, secretários municipais e representantes da Defesa Civil da cidade e do Estado do Rio de Janeiro. O Decreto nº 12.517 terá vigência de 120 dias.

Barra Mansa está classificada em Emergência Nível 2, quando a capacidade de resposta local às ocorrências é esgotada, tornando necessário o apoio de outras esferas de Poder, como o Governo do Estado e a União. Até o início da noite desta terça – 24 horas após o ocorrido, foram registrados 63 episódios em decorrência das chuvas.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, o volume de água foi extremamente elevado.

– Choveu 436 mm em 30 dias, sendo a pancada nesta segunda-feira de 72 mm, desencadeando 63 ocorrências. Estamos com o solo encharcado pelas chuvas, que devem ainda atingir a cidade de forma moderada nos próximos dias, podendo causar novas ocorrências. Pedimos que os moradores fiquem atentos e, se estiverem em áreas de risco, procurem se abrigar em casas de parentes ou em pontos de apoio do município, como as escolas Humberto Quinto Chiesse e Clécio Penedo, na região Sul da cidade. Em caso de emergências, a população pode acionar a Defesa Civil através dos números 199 ou (24) 98121-3427 – WhatsApp – ressaltou João Vitor.

Os representantes da Defesa Civil Estadual presentes na reunião, entre eles a tenente-coronel Giselle Bonfim, coordenadora regional da Redec 5 Sul 1; os majores Celebrim e Willian Nunes; e o subtenente Clair, explicaram que diante do decreto de emergência é possível viabilizar ações emergenciais em apoio às famílias atingidas, como o acesso ao Cartão Recomeçar – programa do Governo do Estado -, além da antecipação do FGTS, liberação de maquinário e outros recursos essenciais para a resposta e recuperação da cidade.

Durante a reunião, o prefeito Luiz Furlani lembrou que Barra Mansa é a segunda cidade do Estado com maior risco de deslizamentos, ficando atrás apenas de Petrópolis.

– Temos uma equipe comprometida e competente, mas reduzida diante da quantidade de ocorrências. Se não fossem nossas ações preventivas, como podas, limpezas, fiscalizações contra descartes irregulares de volumosos e lixo, além de ações do Programa Limpa Rio, em parceria com o governo estadual, as consequências seriam ainda mais devastadoras – explicou.

Furlani também se manifestou, emocionado, sobre a morte da menina Maria Eduarda dos Reis Norberto, de 5 anos, vítima do temporal. “É um momento de muita dor para mim e para toda a cidade. Mas o Poder Público é o braço forte dos mais vulneráveis, e por isso vamos intensificar ainda mais nossos esforços em prol de quem mais precisa”.

Pela manhã desta terça-feira (10), o prefeito já havia decretado luto oficial de três dias no município em razão da morte da criança.

DOAÇÕES ÀS VÍTIMAS DO TEMPORAL



A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos também esteve presente na reunião, através de servidoras da Pasta e da primeira-dama, Joseane Ricarte. O setor é responsável por destinar doações às vítimas do temporal e dedicar as ações humanitárias desde o primeiro momento das ocorrências.

Quem quiser ajudar quem mais precisa neste momento, principalmente às famílias da Rua A do bairro Siderlândia, podem entregar doações no ponto oficial de recebimento, que é a sede da Secretaria, localizada na Rua Oscar da Silva Marins, nº 252, no Centro, ao lado da Prefeitura.

A necessidade prioritária é de alimentos não perecíveis, produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de móveis, roupas e calçados para homens, mulheres e crianças.

FOTOS: Gabriel Borges