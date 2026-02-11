VR inicia aplicação da vacina de prevenção da bronquiolite em recém-nascidos prematuros

O município de Volta Redonda recebeu nesta semana do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, as primeiras doses da vacina Nirsevimabe, destinada à prevenção da bronquiolite em recém-nascidos prematuros. As vacinas foram encaminhadas ao Setor de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que realizou imediatamente a distribuição para o Hospital São João Batista (HJSB), única maternidade pública do município e referência no atendimento para gestantes de alto risco.

De acordo com a gerente de enfermagem do HSJB, Glauciléia de Souza Arbach, na última segunda-feira (9) foram aplicadas as primeiras doses da vacina Nirsevimabe em recém-nascidos prematuros, gemelar, com 33 semanas de idade gestacional, ainda durante a internação hospitalar.

“A vacina Nirsevimabe representa um avanço importante na proteção da saúde neonatal, especialmente para prematuros, que apresentam maior risco de complicações respiratórias, internações prolongadas e necessidade de suporte ventilatório”, explica Glauciléia.

Após a imunização, os bebês foram encaminhados para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI Neonatal), já protegidos contra as formas mais graves da bronquiolite.

A administração ainda no ambiente hospitalar, no primeiro momento após o nascimento, reforça o compromisso da rede pública de saúde com a prevenção, a segurança assistencial e a redução da morbimortalidade infantil.

“Essa iniciativa demonstra a integração entre Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde, garantindo que tecnologias de alto impacto cheguem de forma ágil aos recém-nascidos que mais necessitam, fortalecendo o cuidado neonatal no município de Volta Redonda”, afirmou o diretor-geral do HSJB e vice-prefeito, Sebastião Faria.

