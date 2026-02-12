Detonação de rochas é suspensa na Serra das Araras devido ao feriado de Carnaval

As atividades de desmontes de rochas na Serra das Araras sofrerão uma pausa nos próximos dias. A RioSP, uma empresa Motiva, informa que as detonações serão suspensas durante o período de Carnaval. O trecho da Via Dutra passa por obras de modernização. Para garantir maior fluidez e segurança no tráfego, todas as atividades que exigem interdição temporária de faixa nas duas rodovias estarão suspensas, conforme o cronograma abaixo:

14/02 (sábado): detonação suspensa;

16/02 (segunda-feira): detonação suspensa;

17/02 (terça-feira): detonação suspensa;

18/02 (quarta-feira): detonação suspensa;

19/02 (quinta-feira): detonação normal – das 13h às 15h, com interdição da pista de subida no km 225, em Paracambi (RJ).

21/02 (sábado): detonação suspensa.

Já nos dias 24, 25, 26, 23 e 28, respectivamente segunda, terça, quarta, quinta e sábado, as detonações acontecem normalmente.

Feriado de Carnaval

A concessionária estima a circulação de aproximadamente 1.831.886 veículos pela Via Dutra e pela Rio-Santos (BR-101) entre os dias 13 e 18 de fevereiro.

Recomenda-se que os motoristas verifiquem as condições da rodovia antes de iniciar a viagem, realizem a manutenção preventiva dos veículos e planejem o horário de saída para evitar os períodos de maior movimento. Em caso de necessidade, a concessionária pode ser contatada pelos seguintes canais: