PRF resgata pedestre embriagada na Dutra e evita possível atropelamento em Resende

Uma mulher de 47 anos foi resgatada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta quarta-feira (dia 11) após atravessar a Rodovia Presidente Dutra em situação de risco, em Resende. A ação ocorreu na altura do km 306 da pista sentido São Paulo e evitou um possível atropelamento e até um acidente de maiores proporções.

De acordo com a PRF, por volta das 19h, a equipe da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo dinâmico quando se deparou com a pedestre atravessando a pista de forma displicente, na frente de uma carreta. Para não atingi-la, o motorista do veículo precisou desviar para o acostamento.

Os policiais estacionaram a viatura e abordaram a mulher, que já havia ultrapassado a defensa metálica do canteiro central e se preparava para cruzar a pista no sentido Rio de Janeiro. Segundo a corporação, ela apresentava sinais evidentes de embriaguez, com perda da capacidade psicomotora, fala desconexa e comportamento instável – alternando entre euforia, choro e irritação. A própria mulher teria admitido ter ingerido bebida alcoólica.

Utilizando técnicas de gerenciamento de crises, a equipe conseguiu convencê-la a deixar a pista e permanecer em segurança às margens da rodovia. Os agentes a auxiliaram na travessia até um ponto de ônibus e acionaram o resgate da concessionária CCR RioSP.

A mulher foi encaminhada ao Hospital de Emergência de Resende para atendimento médico. Segundo a PRF, a medida foi necessária para preservar a integridade física da pedestre e evitar novos riscos de atropelamento ou acidentes causados por desvios bruscos de veículos na via.

Foto: Divulgação/PRF