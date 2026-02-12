Paty do Alferes vai receber o Festival Sabores do Vale do Café

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, Paty do Alferes vai receber a primeira edição do Festival Sabores do Vale do Café de 2026. O anúncio foi feito pelo secretário de Estado de Turismo do Rio de Janeiro, Gustavo Tutuca; pelo presidente da TurisRio, Sérgio Ricardo; pelo assessor especial da Setur-RJ, Wanderson Farias; e pelo secretário de Turismo de Paty, Pedro Medeiros.

O evento, que já fez sucesso em Vassouras, Pinheiral, Rio das Flores, Rio Claro, Conservatória e Ipiabas, celebra os cafés especiais, os queijos artesanais e as cachaças premiadas produzidas na região pelos componentes do APL do Vale do Café.

“O objetivo de festivais como esse é levar atrações para o interior, promovendo as cidades. Esse objetivo foi cumprido em 2025, por isso o Sabores do Vale continuará sua trajetória este ano”, disse o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca,

O assessor especial Wanderson Farias também falou sobre a importância do evento: “O Sabores do Vale já é uma marca consolidada. Além de abrir espaço para produtores locais, o evento também é importante por apresentar sempre atrações musicais de qualidade.”

Entre os destaques do evento, estarão a participação dos produtores do APL e dos artesãos e artesãs da região, e as apresentações musicais.

“Em nome do prefeito Julinho Juju, agradeço ao secretário Tutuca por trazer esse evento tão completo para o nosso município, fortalecendo nosso turismo, especialmente o rural”, disse o secretário Pedro Medeiros.

Com entrada gratuita, o Festival Sabores do Vale do Café tem apoio de Setur-RJ, Sebrae, Sicomércio, Prefeitura de Paty do Alferes, Pesagro, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio, Secretaria de Agriultura do Estado do Rio e outros órgãos.