Polícia Civil prende traficante e apreende dois adolescentes durante operação de repressão ao tráfico no Carnaval em Angra dos Reis



Policiais civis da 166ª DP (Angra dos Reis) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira (dia 11), um homem por tráfico de drogas e apreenderam dois adolescentes, durante a “Operação Folia”. A ofensiva integra o planejamento estratégico para intensificar a repressão ao tráfico durante o Carnaval e garantir a segurança dos blocos oficiais e da população no período festivo em Angra dos Reis.

Após trabalho de inteligência, os agentes realizaram diligências na comunidade do Morro da Fortaleza, apontada como um dos principais pontos de venda de entorpecentes na região central da cidade. No local, foram apreendidos 172 invólucros de maconha, 13 unidades de haxixe, 160 pedras de crack, 12 comprimidos de ecstasy, oito frascos de lança-perfume, 28 frascos de loló, 333 pinos de cocaína, dois rádios comunicadores e dinheiro em espécie. Todo o material estava pronto para comercialização.

Um homem foi autuado em flagrante por tráfico e associação para o tráfico. Os adolescentes foram apreendidos por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. As investigações continuam para identificar outros envolvidos e ampliar as ações de repressão ao tráfico ao longo do Carnaval em Angra dos Reis.