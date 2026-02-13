Ação conjunta das polícias em barbearia leva seis para a delegacia por suspeita de tráfico em Barra Mansa

Uma ação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil terminou com seis homens conduzidos à delegacia na noite desta quinta-feira (dia 12), no bairro Jardim América, em Barra Mansa. A operação teve como alvo um imóvel que funcionava como barbearia e que, segundo denúncia, estaria sendo utilizado como ponto de apoio ao tráfico de drogas.

De acordo com o 28º BPM, equipes foram acionadas por agentes da 90ª Delegacia de Polícia para dar apoio à diligência na Rua José Jenovain. Informações repassadas à Polícia Civil indicavam que homens suspeitos de envolvimento com o tráfico estariam utilizando o estabelecimento para atividades ilícitas. A suspeita teria sido reforçada por imagens publicadas em redes sociais, nas quais alguns dos investigados aparecem exibindo armas.

No imóvel, com autorização do proprietário, os agentes realizaram buscas e apreenderam uma trouxinha de maconha pesando cerca de 25 gramas, uma balança de precisão, três celulares e um simulacro de pistola.

Durante a abordagem, um homem de 50 anos teria entrado no imóvel filmando a ação policial e, segundo os agentes, passou a interferir no trabalho da equipe, mesmo após orientações para que não atrapalhasse a ocorrência. Ele foi preso por obstrução do trabalho policial.

Também foram conduzidos à delegacia dois jovens de 21 anos e dois de 20 anos, além de um homem de 31 anos. Dois dos suspeitos – de 20 e 21 anos – foram autuados por associação para o tráfico. Os demais foram ouvidos e liberados após prestarem esclarecimentos.

O caso foi registrado na 90ª DP, que segue com as investigações para apurar a possível atuação do grupo no tráfico de drogas na região.