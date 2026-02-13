Marquinho Motorista assume vaga na Câmara Municipal com foco em Saúde, Esporte e Sustentabilidade

Em solenidade realizada nessa quinta-feira (dia 12), Marquinho Motorista (Podemos) foi oficialmente empossado como vereador na Câmara Municipal de Volta Redonda. A posse ocorre em decorrência do falecimento do Vereador Paulo Conrado, com Marquinho assumindo a vaga na condição de suplente pelo partido Podemos. A cerimônia foi conduzida pelo Presidente da Mesa Diretora, Vereador Neném (Nilton Alves de Faria).

Marquinho retorna ao Legislativo respaldado pelos 1.223 votos recebidos no pleito de 2024. Com experiência anterior (2009-2013), ele traz na bagagem leis importantes como a gratuidade no transporte para idosos e a proteção aos autistas.

Para este novo mandato, além de reafirmar a criação do Centro de Atendimento aos Autistas (A Casa Azul) e o complexo esportivo para a região do Vila Rica/Tiradentes, o vereador anunciou uma forte pauta ambiental. Seu compromisso inclui o projeto de sustentabilidade para o reaproveitamento de podas de árvores, visando a transformação desse material em adubo orgânico para as áreas verdes do município.

“Assumo este cargo com o pé no chão e profundo respeito ao legado do Vereador Paulo Conrado. Meu compromisso é trabalhar com seriedade, trazendo soluções práticas como esse projeto de meio ambiente, honrando cada voto e focando no bem-estar de Volta Redonda”, destacou Marquinho.