Homem é preso após furtar três vidros de azeite em supermercado no Centro de Barra Mansa

Um homem de 50 anos foi preso em flagrante na tarde desta sexta-feira (dia 13) após furtar produtos de um supermercado localizado na Avenida Domingos Mariano, no Centro de Barra Mansa. Ele foi autuado por furto a estabelecimento comercial e permaneceu preso após apresentação na delegacia.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares depois que o segurança do mercado entrou em luta corporal com o suspeito. No local, os agentes foram informados de que o homem já era conhecido por outros furtos no estabelecimento.

Segundo o relato do segurança, a fiscal de caixa alertou sobre a presença do suspeito. A movimentação dele passou a ser acompanhada pelas câmeras de monitoramento interno. Ainda conforme a ocorrência, o homem teria colocado três vidros de azeite dentro da bermuda e tentado sair do supermercado sem efetuar o pagamento.

Ao ser abordado e informado de que seria encaminhado à delegacia, o suspeito tentou fugir, mas foi contido após entrar em vias de fato com o segurança. A Polícia Militar conduziu o caso à 90ª DP, onde ele foi autuado pelo crime de furto.

Os três vidros de azeite foram recuperados e devolvidos ao estabelecimento.