Dutra terá série de obras em fevereiro; confira os trechos e programe sua viagem

A Via Dutra, principal ligação entre São Paulo e Rio de Janeiro, receberá uma série de intervenções programadas ao longo do mês de fevereiro. Além de dificultar o trabalho das equipes responsáveis pela manutenção do pavimento, a chuva que atinge a região desde o fim do ano passado também contribuiu para o agravamento das condições do asfalto. Com a melhora do clima, os serviços – que vinham sendo realizados de forma paliativa – poderão agora ser executados de maneira completa, garantindo mais segurança e conforto aos motoristas.

As atividades tiveram início no dia 11 deste mês, mas serão intensificadas a partir desta sexta-feira (dia 13), após alinhamento com a Polícia Rodoviária Federal. Essa primeira etapa tem previsão de ser concluída em 24 de fevereiro.

A concessionária irá atuar com atividades em dois turnos – diurno e noturno – conforme o trecho da rodovia, sempre com sinalização reforçada. A programação prevê intervenções nos dois sentidos da rodovia – São Paulo (Sul) e Rio de Janeiro (Norte) – com trechos intercalados para minimizar impactos no fluxo de veículos, principalmente neste período de feriado.

A concessionária orienta os motoristas a redobrar a atenção, respeitar os limites de velocidade e observar a sinalização provisória, especialmente durante os horários de maior fluxo. Esses cuidados são fundamentais para garantir a segurança dos clientes da rodovia e das equipes que trabalham na manutenção do pavimento.

Programação das atividades

Sexta-feira (13) Manhã: km 263 ao 273 – sentido São Paulo ( Volta Redonda / Barra Mansa ) Noite: km 273 ao 263 – sentido Rio (Barra Mansa / Volta Redonda)

Sábado (14) Manhã: km 273 ao 283 – sentido São Paulo ( Barra Mansa ) Noite: km 283 ao 273 – sentido Rio (Barra Mansa)

Domingo (15) Manhã: km 283 ao 293 – sentido São Paulo ( Barra Mansa ) Noite: km 293 ao 283 – sentido Rio ( Barra Mansa )

Segunda-feira (16) Manhã: km 233 ao 243 – sentido São Paulo ( Piraí ) Noite: km 243 ao 233 – sentido Rio (Piraí)

Terça-feira (17) Manhã: km 243 ao 253 – sentido São Paulo (Piraí) Noite: km 253 ao 243 – sentido Rio (Piraí)

Quarta-feira (18) Manhã: km 253 ao 263 – sentido São Paulo (Piraí / Volta Redonda) Noite: km 263 ao 253 – sentido Rio (Volta Redonda / Piraí)

Quinta-feira (19) Manhã: km 293 ao 303 – sentido São Paulo (Floriano / Resende) Noite: km 303 ao 293 – sentido Rio (Resende / Floriano)

Sexta-feira (20) Manhã: km 303 ao 313 – sentido São Paulo (Resende / Itatiaia) Noite: km 313 ao 303 – sentido Rio (Itatiaia / Resende)

Sábado (21) Manhã: km 313 ao 323 – sentido São Paulo ( Itatiaia ) Noite: km 323 ao 313 – sentido Rio (Itatiaia)

Domingo (22) Manhã: km 323 ao 333 – sentido São Paulo (Itatiaia) Noite: km 333 ao 323 – sentido Rio (Itatiaia)

Segunda-feira (23) Manhã: km 214 ao 224 – sentido São Paulo (Paracambi) Simultaneamente: km 233 ao 214 – sentido Rio (Piraí)



Orientações ao motorista

· Reduzir a velocidade nos trechos em obras;

· Sinalizar e mudar de faixa;

· Manter distância segura de outros veículos;

· Seguir as orientações dos operadores de tráfego;