Polícia apreende drogas e rádios transmissores em casa abandonada no Paraíso, em Barra Mansa

A Polícia Militar apreendeu drogas e materiais utilizados no tráfico na noite dessa quinta-feira (dia 12), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. A ação ocorreu após informações repassadas ao batalhão indicando que uma casa abandonada estaria sendo usada como ponto de venda de entorpecentes.

De acordo com o 28º BPM, a equipe intensificava o policiamento na Região Leste quando recebeu alerta para verificar o imóvel na Rua Geraldo de Paula. Ao se aproximarem e desembarcarem da viatura, os policiais perceberam a fuga de suspeitos pelos fundos do quintal. Ninguém foi preso.

No local, foram apreendidas 48 pedras de crack, 24 trouxinhas de maconha, quatro porções de haxixe, dois frascos de loló e dois rádios transmissores, equipamentos normalmente usados para comunicação entre envolvidos no tráfico.

Todo o material foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada.