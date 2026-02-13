Homem morre após acidente com bicicleta na Vila Coringa, em Barra Mansa

Um homem de 50 anos morreu na noite dessa quinta-feira (dia 12) após um acidente envolvendo bicicleta na Rua Francisco Rodrigues Leite, no bairro Vila Coringa, em Barra Mansa.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h para verificar a ocorrência. No local, os agentes encontraram a vítima caída ao solo, próxima a um muro, com lesões aparentes e já sem sinais vitais. O óbito foi confirmado por uma equipe de socorro.

Ainda segundo a PM, não havia bicicleta nem outro veículo nas imediações quando a guarnição chegou. Familiares relataram que o homem teria descido o morro de bicicleta momentos antes do ocorrido, mas não souberam informar o paradeiro do veículo nem detalhar a dinâmica do acidente.

A área foi isolada para preservação do local até a chegada da perícia. Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia como morte a esclarecer. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do ocorrido, incluindo o que teria acontecido com a bicicleta e se houve participação de outro veículo.