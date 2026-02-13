PRF prende motociclista embriagado durante Operação Carnaval 2026 na Dutra, em Barra Mansa

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na tarde de quinta-feira (dia 13), um motociclista de 47 anos por embriaguez ao volante, durante ações da Operação Carnaval 2026. A abordagem ocorreu por volta das 14h, no km 294 da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura de Barra Mansa, no sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, a equipe realizava policiamento quando avistou uma motocicleta com placa de São Paulo (SP), circulando com diversas avarias na carenagem e o guidão empenado. Diante da situação, os agentes realizaram a abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez. Questionado, ele informou que seguia de São Paulo para o Rio de Janeiro e que havia sofrido uma queda em Taubaté, mas decidiu continuar a viagem mesmo com o veículo danificado.

Na mochila do motociclista, os agentes encontraram uma garrafa plástica de refrigerante contendo o restante de cachaça, que ele admitiu estar consumindo durante o trajeto. Submetido ao teste do etilômetro, foi registrado o índice de 0,80 mg/L de álcool por litro de ar expelido — valor que configura crime de trânsito, já que a legislação estabelece como limite para caracterização criminal a marca igual ou superior a 0,34 mg/L.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante.

A ocorrência foi encaminhada à 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa. O motorista, além de responder criminalmente, foi autuado por infrações de trânsito que somam R$ 3.348,47 em multas.

Segundo a PRF, também foi constatado que o condutor possui antecedentes criminais por estupro de vulnerável, porte de droga para consumo e enquadramento na Lei Maria da Penha.