VR: Denúncia de morador leva à prisão de suspeito por agredir mulher dentro de carro

Uma denúncia enviada ao grupo de WhatsApp da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) resultou na prisão de um homem, de 29 anos, suspeito de agredir uma mulher, de 32 anos, dentro de um carro em Volta Redonda. O caso ocorreu na tarde dessa quinta-feira (dia 12) e mobilizou equipes do Sistema Integrado de Segurança Pública, composto por agente da Semop e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis).

Na denúncia enviada à Semop, um morador relatava que uma mulher estaria sendo agredida no interior de um veículo no bairro Eldorado. Ainda segundo a denúncia, o suspeito estaria trafegando em um automóvel VW Virtus, de cor branca.

Com base nas características repassadas, equipes do Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) passaram a realizar o acompanhamento do veículo via câmeras de monitoramento, permitindo que os policiais abordassem o suspeito na Avenida Retiro, no bairro Retiro.

Durante a abordagem, o suspeito contou aos policiais que possuía um vínculo amoroso com a mulher, mas romperam o relacionamento. Nada de ilícito foi encontrado no interior do automóvel ou com o condutor, mas o homem foi conduzido à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) para as medidas cabíveis.

A mulher prestava queixa na Deam no momento em que o suspeito foi detido pelas equipes da Ordem Pública. Após a apresentação do caso na unidade policial, o homem permaneceu preso em flagrante com base na Lei Maria da Penha, que trata de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da denúncia da população para responsabilizar o agressor e evitar que uma situação de maior gravidade pudesse acontecer.

“O que fez a diferença nessa ocorrência foi a participação da população. A denúncia chegou pelo nosso WhatsApp e imediatamente mobilizamos as equipes para a verificação por meio das câmeras de monitoramento e as equipes nas ruas conseguiram fazer a abordagem ao veículo. Essa integração entre cidadão e Poder Público fortalece a segurança da cidade. Parabéns a todos os envolvidos”, celebrou Coronel Henrique, frisando a eficácia dos grupos de WhatsApp da Ordem Pública, que auxiliam diretamente nas rápidas respostas às ocorrências, porém não substituem os canais de urgência e emergência.

“Casos como esse demonstram que nossos canais de comunicação estão funcionando e gerando resultados concretos, trazendo proximidade e resgatando a confiança da população no trabalho das forças de segurança. No entanto, é importante frisar que eles não substituem o 190 da Polícia Militar, 153 da Guarda Municipal e o 197 da Polícia Civil”, concluiu o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop.

Secom/PMVR