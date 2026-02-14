Fake news sobre PLR da CSN tentam tumultuar processo eleitoral, alerta sindicato

A divulgação de informações falsas sobre processos de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) nos anos de 1997 a 1999 está sendo usada para tentar tumultuar o processo eleitoral que se inicia, segundo o Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense.

“Realmente, de fato, não é a primeira vez, e nem será a última. Infelizmente, temos alguns canais na internet que não têm a responsabilidade de soltar algumas notícias. De fato, estão tentando tumultuar um processo eleitoral que vai se iniciar, e eles começam a soltar essas notícias com inverdades, com fakes”, afirmou Leandro Vaz, diretor jurídico do sindicato.

O departamento jurídico da entidade explicou que os processos de PLR existem e seguem tramitando na Justiça, mas envolvem milhares de trabalhadores, o que exigiu a redistribuição das ações em grupos de dez nomes em diversas varas de primeira instância. “Existe sim um processo de PLR, esse processo é de muitos anos atrás, de 1997 a 1999. O que acontece, são processos muito grandes. Há uma lista muito grande distribuída. Houve uma redistribuição. Existe ainda, na realidade, processos que ficaram para trás, os cálculos que ainda precisam ser feitos. Então, algumas pessoas estão tendo decisões judiciais favoráveis e outras não”, detalhou Vaz.

Algumas ações já tiveram decisões favoráveis, outras não, mas recursos seguem em andamento nas instâncias superiores, incluindo o STF. Todos os processos são conduzidos pelo escritório do advogado Murilo Baptista em parceria com o sindicato.

O sindicato reforçou que os trabalhadores devem buscar informações apenas em canais oficiais. “É importante que não se deixem levar por notícias falsas. O sindicato e o escritório do advogado Murilo Baptista são responsáveis por contatar os beneficiários sempre que houver decisões favoráveis ou necessidade de expedição de documentos ou alvarás”, destacou Vaz.

A entidade orientou que qualquer trabalhador incluído na listagem dos processos procure diretamente o departamento jurídico para obter informações confiáveis. “As informações verídicas sairão exclusivamente do departamento jurídico e dos canais oficiais do sindicato. Não acreditem em golpes, informações inverídicas ou em canais que não têm compromisso com a verdade”, finalizou.