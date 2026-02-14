Tragédia na Serra das Araras: veículo despenca após colisão e mata trabalhador da CCR

Um acidente na subida da Serra das Araras, na Rodovia Presidente Dutra, provocou a morte de um funcionário da concessionária e deixou o trânsito com pelo menos 10 quilômetros de lentidão na manhã deste sábado (dia 14). O tráfego segue apenas por uma faixa no trecho.

Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão ocorreu no km 231, onde uma condutora bateu o carro contra uma carreta. Após o impacto, ela perdeu o controle da direção, saiu da pista e caiu por uma ribanceira em direção a uma área de obras na rodovia.

Durante a queda, o veículo atingiu um funcionário da CCR RioSP, concessionária responsável pela via. O trabalhador, de 50 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local onde realizava suas atividades.

No carro estavam a motorista e outros três ocupantes, todos passageiros estrangeiros, naturais de Gana.

A orientação para motoristas é redobrar a atenção ao passar pelo trecho, que apresenta retenções.

Foto: Divulgação