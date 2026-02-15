Vasco vence o Volta Redonda nos pênaltis em São Januário e avança às semifinais do Carioca

O Vasco está nas semifinais do Campeonato Carioca. Em duelo disputado na noite deste sábado (dia 14), em São Januário, o time empatou por 1 a 1 com o Volta Redonda no tempo normal e venceu por 5 a 3 nas cobranças de pênaltis, garantindo a classificação.

Aos 27 minutos do primeiro tempo, Ygor Catatau venceu Cuesta na corrida e finalizou no canto de Léo Jardim, abrindo o placar para o Voltaço. O atacante, que teve passagem por São Januário em 2020, optou por não comemorar.

O atacante Spinelli fez o gol de empate — o primeiro com a camisa vascaína — que recolocou o time na partida e inflamou a torcida em São Januário.

Nos pênaltis, o Vasco foi mais eficiente. Rojas abriu a série convertendo sua cobrança. Pelo lado do Volta Redonda, Marquinhos desperdiçou logo na primeira tentativa, chutando para fora. A partir daí, todos converteram suas cobranças até que Puma Rodríguez marcou o último gol e confirmou a classificação cruz-maltina.

Pelo Vasco, marcaram Rojas, Tchê Tchê, Spinelli, David e Puma Rodríguez. Para o Volta Redonda, converteram Lucas Adell, Wagninho e Rafael Augusto.

Com a eliminação nas quartas de final, o Volta Redonda disputará agora a Taça Rio, competição destinada às equipes que não avançaram às semifinais do Estadual. O adversário no próximo mata-mata será o Boavista.

Foto: Divulgação