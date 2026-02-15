Motorista é preso por embriaguez após acidente no Centro de Barra Mansa

Um motorista de 49 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 15) após se envolver em um acidente de trânsito no Centro de Barra Mansa e ser constatado que dirigia sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada por volta das 2h na Avenida Joaquim Leite, durante o patrulhamento especial de Carnaval.

Segundo a Polícia Militar, a equipe se deparou com a colisão entre um carro e uma motocicleta. Apesar do impacto, não houve vítimas. Populares informaram aos policiais que o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. Inicialmente, foi determinada a realização do teste do etilômetro em um posto da Polícia Rodoviária Federal, mas o exame não pôde ser feito por problemas técnicos. Em seguida, o motorista foi levado ao Instituto de Criminalística, onde passou por exame clínico. O laudo médico confirmou a ingestão de álcool.

Após a análise do delegado, o homem permaneceu preso e vai responder por dirigir sob influência de álcool, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi apreendido e um auto de infração também foi aplicado.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.