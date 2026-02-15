26.5 C
V Redonda
domingo, fevereiro 15, 2026
Motorista é preso por embriaguez após acidente no Centro de Barra Mansa

Motorista é preso por embriaguez após acidente no Centro de Barra Mansa

Por
FOLHA DO ACO
-

Um motorista de 49 anos foi preso na madrugada deste domingo (dia 15) após se envolver em um acidente de trânsito no Centro de Barra Mansa e ser constatado que dirigia sob efeito de álcool. A ocorrência foi registrada por volta das 2h na Avenida Joaquim Leite, durante o patrulhamento especial de Carnaval.

Segundo a Polícia Militar, a equipe se deparou com a colisão entre um carro e uma motocicleta. Apesar do impacto, não houve vítimas. Populares informaram aos policiais que o condutor do automóvel apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia para registro da ocorrência. Inicialmente, foi determinada a realização do teste do etilômetro em um posto da Polícia Rodoviária Federal, mas o exame não pôde ser feito por problemas técnicos. Em seguida, o motorista foi levado ao Instituto de Criminalística, onde passou por exame clínico. O laudo médico confirmou a ingestão de álcool.

Após a análise do delegado, o homem permaneceu preso e vai responder por dirigir sob influência de álcool, conforme o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi apreendido e um auto de infração também foi aplicado.

O caso foi registrado na 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

