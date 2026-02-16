Mulher é agredida pelo companheiro e suspeito entra em luta corporal com PM antes de ser preso em Barra Mansa

Uma mulher de 36 anos foi vítima de agressão na madrugada desta segunda-feira (dia 16), em Barra Mansa. O companheiro dela, de 29 anos, foi preso em flagrante após resistir à abordagem policial e entrar em luta corporal com agentes da Polícia Militar.

De acordo com informações do 28º BPM, a equipe foi acionada por volta de 1h45 para verificar uma ocorrência de lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica, na Rua Treze de Maio, no bairro Vila Maria.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter sido agredida pelo companheiro. Segundo a PM, ela apresentava diversas lesões no rosto e uma marca no pescoço, sendo encaminhada para exame de corpo de delito.

Após o relato, a guarnição seguiu até o endereço do suspeito para efetuar a prisão em flagrante. Ainda conforme a ocorrência, o homem se recusou a obedecer à ordem de condução, desacatou os policiais com palavras ofensivas e permaneceu dentro da residência.

Diante da recusa, os agentes precisaram pular o muro do imóvel para entrar no local. Mesmo após novas tentativas de verbalização, o suspeito continuou alterado e resistiu à prisão, entrando em luta corporal com a equipe. Ele foi contido e algemado.

Durante a ação, um cabo da PM sofreu luxação no dedo anelar da mão direita e recebeu atendimento médico.

O caso foi apresentado na 90ª Delegacia de Polícia, onde o suspeito permaneceu preso, enquadrado por lesão corporal no âmbito da violência doméstica, ameaça, injúria e resistência.