Briga entre familiares por planos de Carnaval termina com duas mulheres agredidas no Vila Rica, em VR

Um homem de 27 anos foi preso na noite de domingo (dia 15) após uma briga familiar que terminou com duas mulheres feridas, de 21 e 47 anos, no bairro Vila Rica/Três Poços, em Volta Redonda. O caso foi registrado como violência doméstica e enquadrado na Lei Maria da Penha.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por populares por volta das 23h para verificar uma denúncia de lesão corporal na Rua Érica Berbet. Ao chegar ao local, os agentes encontraram uma confusão generalizada entre familiares.

Após controlar a situação, os policiais identificaram os envolvidos e os encaminharam à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) em viaturas separadas, para evitar novos confrontos.

De acordo com o relato da solicitante, de 21 anos, ela afirmou ter sido agredida fisicamente pelo primo, de 27 anos, e que também houve agressão contra uma mulher de 47 anos durante o desentendimento. Conforme a ocorrência, a discussão teria começado após um desentendimento envolvendo planos para pular o carnaval junto com a esposa do suspeito.

Na delegacia, foi solicitado laudo prévio de lesões corporais para todos os envolvidos. Após análise da autoridade policial, o homem permaneceu preso com base na Lei Maria da Penha, enquanto os demais foram liberados após prestar esclarecimentos.