Guarda Municipal prende suspeito de agredir a companheira em Volta Redonda

A pronta resposta de guardas municipais de Volta Redonda, resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de agredir a companheira na manhã desta segunda-feira (dia 16). A ocorrência teve início por volta das 7h20, após a vítima dar entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Agostinho para receber atendimento médico. A ação contou com a participação de agentes que integram a Patrulha Maria da Penha, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) que é composto por guardas municipais.

A mulher apresentava lesões pelo corpo e relatou ter sido agredida pelo companheiro. De posse dessas informações, guardas municipais iniciaram diligências para localizar o suspeito.

Durante o deslocamento, os agentes visualizaram o homem em um posto de combustíveis no bairro Dom Bosco, dentro de um veículo Fiat Idea preto. Ele foi abordado e apresentava um comportamento agitado. No interior do automóvel, foram encontrados um facão e um pino plástico aparentemente utilizado para acondicionamento de entorpecente, além de diversas marcas de sangue, tanto na parte interna quanto externa do veículo.

O suspeito foi conduzido à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde foi autuado em flagrante por violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha e permanece à disposição da Justiça. O veículo foi apreendido para perícia.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância da atuação rápida dos agentes da Guarda Municipal. “Nossa prioridade é proteger e salvar vidas. Parabéns aos nossos agentes pela atuação rápida, que garantiu o acolhimento à vítima e uma resposta firme contra o agressor. Dessa forma, combatemos não só a violência, mas também a sensação de impunidade”, afirmou.

Denúncias

Para denunciar casos de violência contra a mulher, o morador de Volta Redonda pode ligar para os números 153 (Guarda Municipal), 190 (Polícia Militar) e 197 (Polícia Civil).

Rede de apoio e proteção

Além da Patrulha Maria da Penha, Volta Redonda conta com o Projeto Violeta – iniciativa do Poder Judiciário que tem o apoio da prefeitura, por meio da Semop -, que busca dar celeridade aos pedidos de medida protetiva.

Por meio desse projeto, a decisão sobre uma medida protetiva é tomada em até quatro horas – a partir da vítima registrar o caso na delegacia até a apreciação do juiz. Depois de ser ouvida e orientada por uma equipe multidisciplinar do Juizado, a mulher sai com a decisão judicial em mãos. A prefeitura auxilia no projeto, cedendo profissionais como assistente social e psicólogo.

Outro recurso disponibilizado pela Semop é o “botão de pedido de ajuda”, dispositivo interligado ao Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) e oferecido às mulheres vítimas de violência doméstica. Na prática, elas podem acionar as forças de segurança com um simples apertar de botão, no celular, por exemplo, para pedir ajuda em situações de perigo iminente. Cinco segundos depois, a solicitação chega ao Ciosp, que presta o apoio necessário, enviando uma viatura da Polícia Militar ou Guarda Municipal mais próxima. Por possuir um sistema de georreferenciamento (GPS), as forças de segurança sabem a localização exata onde a vítima está.

Fotos: Divulgação/Semop