Taça Rio: Ferj divulga datas e horários da semifinal entre Voltaço e Bangu

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas e os horários das partidas de ida e volta, válidas pelas semifinais da Taça Rio, entre Voltaço e Bangu.

De acordo com o regulamento, nenhuma das equipes terá vantagem na semifinal.

O primeiro jogo acontecerá na sexta-feira (20), às 20h, no Estádio de Moça Bonita, casa do Bangu, na cidade do Rio de Janeiro.

Já a segunda e decisiva partida ocorrerá na sexta-feira seguinte, dia 27, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A equipe classificada neste confronto enfrentará a vencedora da outra semifinal, disputada entre Botafogo e Boavista.

Foto: João Braz-COMKT / VRFC