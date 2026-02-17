32.7 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 17, 2026
Facebook Instagram Twitter Youtube
Início Esportes Taça Rio: Ferj divulga datas e horários da semifinal entre Voltaço e...

Taça Rio: Ferj divulga datas e horários da semifinal entre Voltaço e Bangu

Por
FOLHA DO ACO
-

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) divulgou as datas e os horários das partidas de ida e volta, válidas pelas semifinais da Taça Rio, entre Voltaço e Bangu.

De acordo com o regulamento, nenhuma das equipes terá vantagem na semifinal.
O primeiro jogo acontecerá na sexta-feira (20), às 20h, no Estádio de Moça Bonita, casa do Bangu, na cidade do Rio de Janeiro.

Já a segunda e decisiva partida ocorrerá na sexta-feira seguinte, dia 27, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

A equipe classificada neste confronto enfrentará a vencedora da outra semifinal, disputada entre Botafogo e Boavista.

Foto: João Braz-COMKT / VRFC

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.

© 2019 Folha do Aço. Todos os Direitos Reservados.