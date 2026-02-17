32.7 C
V Redonda
terça-feira, fevereiro 17, 2026
Polícia

Homem é assaltado na Amaral Peixoto e suspeito acaba detido

Por
FOLHA DO ACO
-

Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (dia 17) após um roubo na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, a equipe do programa Bairro Presente realizava patrulhamento quando foi acionada por um pedestre que relatou ter sido assaltado em frente a uma agência bancária.

Segundo a vítima, o criminoso estava armado com uma faca e fugiu levando um telefone celular Samsung A54.

Com base nas características repassadas, os agentes intensificaram as buscas na região e conseguiram localizar um suspeito em frente a um prédio nas proximidades. Ele foi abordado e conduzido, junto com a vítima, para a 93ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi apresentado para apreciação da autoridade policial.

A faca foi apreendida e o celular recuperado.

Foto: Divulgação

