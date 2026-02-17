Zoinho pode assumir presidência da Câmara de Volta Redonda a partir de janeiro de 2027

A morte do vereador Paulo César Lima Conrado (Pode), no último domingo (dia 8), aos 64 anos, em decorrência de câncer no pâncreas, abriu caminho para uma mudança na presidência da Câmara Municipal de Volta Redonda a partir de 1º de janeiro do próximo ano. Pelo Regimento Interno da Casa, no primeiro dia do mês de janeiro, em Sessão Extraordinária, assume a presidência o vereador mais idoso entre os eleitos. Atualmente com 73 anos, o vereador Jorge de Oliveira, o Zoinho (Republicanos), é quem reúne essa condição. Como o Legislativo estará em recesso no período, Zoinho poderá permanecer à frente da Câmara até a realização da eleição definitiva para a nova Mesa Diretora, que deverá ocorrer somente após o reinício das atividades parlamentares, em fevereiro de 2027, conforme prevê o artigo 12 do Regimento Interno.

Trajetória

Morador do bairro Siderlândia há mais de 50 anos, Zoinho é uma figura conhecida na política local. Metalúrgico aposentado, exerceu três mandatos consecutivos como vereador entre 1989 e 2000. Em 2010, foi eleito deputado federal com 44.355 votos, a maior votação da história de Volta Redonda até então.

Durante o mandato em Brasília, ganhou notoriedade nacional após declarar, em entrevista ao programa Fantástico, em setembro de 2013, que “100% honesto só Jesus Cristo”. A frase gerou repercussão negativa e desgaste político.

Na mesma época, foi alvo de ação do Ministério Público Eleitoral (MPE) por suposto uso irregular da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), conhecida como “cotão”, relacionada à locação de veículos. O parlamentar acabou absolvido das acusações.

No ano passado, retornou à Câmara Municipal para seu quarto mandato como vereador, eleito pelo Republicanos com 1.782 votos.

Mudanças imediatas na Mesa

Com o falecimento de Paulo Conrado, a vaga na Câmara foi assumida pelo primeiro suplente do Podemos, Marco Antônio da Cunha, o Marquinho Motorista, que obteve 1.223 votos nas últimas eleições. Ele tomou posse na tarde de quinta-feira (dia 12).

Além da futura disputa pela presidência, a morte de Conrado também abriu uma das vice-presidências da atual Mesa Diretora. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 15 do Regimento Interno, a eleição para preenchimento do cargo deve ocorrer na primeira sessão legislativa após a declaração de vacância, para completar o biênio do mandato.

A Mesa Diretora é responsável pela condução dos trabalhos legislativos e administrativos da Câmara, incluindo a elaboração da proposta orçamentária do Legislativo, o envio das contas ao Tribunal de Contas e a proposição de resoluções sobre estrutura administrativa e remuneração dos agentes políticos.

Como a Câmara está em recesso de fim de ano, a tendência é que a definição ocorra após o início do período legislativo de 2026, previsto para 20 de janeiro. Nos bastidores, o nome mais citado para ocupar a vice-presidência é o do vereador Francisco Novaes (PP).