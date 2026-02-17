Militar da Aman é preso por suspeita de agredir e ameaçar a própria irmã em Volta Redonda

Um jovem de 20 anos foi preso na noite de segunda-feira (dia 16) após uma ocorrência de lesão corporal contra mulher registrada na Rua Motorista José de Araújo, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. A vítima, irmã do suspeito, tem 24 anos.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada e encontrou as partes após uma discussão familiar. A mulher relatou que pretendia sair para aproveitar o Carnaval, o que teria sido motivo de desentendimento com o irmão. Durante a briga, ela afirmou ter sido agredida nas costas.

Ainda de acordo com o relato, a vítima apresentou aos policiais um print de uma suposta conversa por WhatsApp, na qual o irmão teria solicitado uma arma ao companheiro dela e feito ameaça contra sua vida. Os agentes informaram que não presenciaram os fatos.

Os dois foram encaminhados à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), onde também passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal. Após análise da autoridade policial, o jovem permaneceu preso.

A Polícia Militar informou ainda que o suspeito é militar do Exército Brasileiro, lotado na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN). A corporação foi comunicada sobre a ocorrência para ciência e providências administrativas.

O caso foi registrado como lesão corporal contra mulher e segue sob investigação.