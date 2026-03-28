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Drogas são apreendidas em escadão no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

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FOLHA DO ACO
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Uma carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na noite deste sábado (dia 28), no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. O material foi encontrado abandonado em um escadão na Rua Tom Jobim.

De acordo com o 28º BPM, a equipe foi acionada pelo CIOSP após denúncia de que havia um pacote com entorpecentes no local. Durante as buscas, os policiais localizaram 135 pinos de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Segundo a ocorrência, não havia suspeitos no momento da chegada da guarnição, e nenhuma movimentação foi observada que indicasse a fuga de possíveis responsáveis pelo material. A área é apontada como de atuação de uma facção criminosa.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material.

Foto: Divulgação

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