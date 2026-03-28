Drogas são apreendidas em escadão no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa

Uma carga de drogas foi apreendida pela Polícia Militar na noite deste sábado (dia 28), no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa. O material foi encontrado abandonado em um escadão na Rua Tom Jobim.

De acordo com o 28º BPM, a equipe foi acionada pelo CIOSP após denúncia de que havia um pacote com entorpecentes no local. Durante as buscas, os policiais localizaram 135 pinos de cocaína e cinco trouxinhas de maconha.

Segundo a ocorrência, não havia suspeitos no momento da chegada da guarnição, e nenhuma movimentação foi observada que indicasse a fuga de possíveis responsáveis pelo material. A área é apontada como de atuação de uma facção criminosa.

Todo o material apreendido foi encaminhado à 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como abandono de material.

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