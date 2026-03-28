Homem é baleado e socorrido em estado grave em Barra Mansa

Um homem de 32 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na tarde deste sábado (dia 28), no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Ele foi atingido por disparos de arma de fogo e socorrido em estado grave para a Santa Casa.

De acordo com informações do 28º BPM, a Polícia Militar foi acionada após a entrada da vítima no hospital, levada pelo Samu com perfurações provocadas por tiros. Segundo a equipe médica, o homem deu entrada em estado crítico, foi entubado e encaminhado ao centro cirúrgico, permanecendo estável, porém com risco de morte.

Relatos de familiares e de testemunhas indicam que o crime ocorreu nas proximidades da residência da vítima, próximo a um bar. Populares informaram que uma motocicleta passou pelo local e ocupantes efetuaram diversos disparos em direção ao homem.

Ainda segundo a polícia, a vítima possui anotações criminais anteriores e estaria ligada a uma organização criminosa que atua na região. Até o momento, os autores do ataque não foram identificados.

A ocorrência foi registrada na 90ª Delegacia de Polícia como tentativa de homicídio e o caso será investigado.