Adolescente de 16 anos é apreendido com armas e drogas em Volta Redonda

Um adolescente de 16 anos foi apreendido na tarde deste domingo (dia 29) por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Nova Primavera, em Volta Redonda. Na ação, policiais militares também apreenderam duas armas de fogo, entorpecentes e materiais utilizados na comunicação do tráfico.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência teve início após denúncia indicando que dois suspeitos estariam comercializando drogas na região. Após monitoramento, os agentes observaram movimentação considerada típica de tráfico, com troca de objetos entre os suspeitos e usuários.

Com o apoio do Grupamento de Ações Táticas (GAT), foi montado um cerco no local. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram e invadiram uma residência na Rua Independência. Um deles conseguiu escapar, enquanto o adolescente foi localizado e apreendido dentro do imóvel.

Durante as buscas, os policiais encontraram uma submetralhadora com munições, um revólver calibre 38, além de pequenas quantidades de cocaína, maconha e crack, dinheiro em espécie, rádios transmissores e um celular. Parte do material estava escondida sob entulho na casa.

Segundo a PM, o adolescente assumiu a posse dos materiais e a prática de tráfico no local. Ele foi encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendido, à disposição da Justiça.

O caso foi registrado com base nos crimes previstos na Lei de Drogas e no Estatuto do Desarmamento.

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