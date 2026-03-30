Homem é executado a tiros na porta de casa em Volta Redonda

Um homem de 42 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (dia 29), no bairro Água Limpa, em Volta Redonda. O crime aconteceu na Rua Rio Tocantins, por volta das 20h20, e é investigado como homicídio doloso.

De acordo com informações do 28º Batalhão da Polícia Militar, a vítima estava sentada em frente a uma residência quando foi surpreendida por dois homens encapuzados. Testemunhas relataram que os suspeitos tentaram invadir uma casa próxima, mas, sem sucesso, abordaram o homem e exigiram a chave do imóvel. Antes que ele pudesse reagir, ambos efetuaram disparos – dois tiros cada um – e fugiram em seguida.

Equipes da Polícia Militar já estavam na região e foram acionadas pelo CIOSP para verificar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima já sem vida. A área foi isolada para o trabalho da perícia.

Após os procedimentos técnicos, o corpo foi removido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, que ficará responsável pelas investigações.

Segundo a polícia, a vítima possuía anotações criminais anteriores, incluindo registros por posse ilegal de arma de fogo e uso de drogas. A motivação do crime ainda é desconhecida.