Macaco-prego e iguana são resgatados pela PRF dentro do porta-malas de um carro em Piraí; suspeitos são presos

Três pessoas foram presas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no sábado (dia 28), após serem flagradas transportando ilegalmente animais silvestres. O caso aconteceu na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí.

Por volta das 23h, policiais rodoviários federais da 7ª Delegacia (Resende) abordaram um veículo, onde havia dois homens e uma mulher, todos naturais do Espírito Santo.

Após uma verificação inicial, a equipe constatou que no porta-malas havia uma caixa de papelão com diversos furos, características do transporte de animais. Ao serem questionados, os ocupantes do carro informaram que era uma iguana, espécie de animal silvestre, a qual teria sido comprada em uma feira livre de São Paulo, em Interlagos.

Também foi encontrado um macaco-prego, adquirido ilegalmente na mesma feira, segundo os indivíduos. Eles disseram ter pago R$ 4 mil pelo primata e R$ 200 na compra da iguana.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil (99ª DP), onde permaneceram à disposição da autoridade policial, a fim de responder por delito previsto na Lei dos Crimes Ambientais.

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