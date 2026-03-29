Corpo de Bombeiros confirma duas mortes em queda de avião em Rio Claro; vítimas eram pai e filho

O Corpo de Bombeiros confirmou, na tarde deste domingo (dia 29), a morte de duas pessoas na queda de uma aeronave de pequeno porte na Estrada São João Marcos, em Rio Claro. As vítimas são dois homens – pai e filho – que estavam a bordo no momento do acidente. O piloto Everaldo Pereira da Costa Filho tinha 73 anos e era o dono da aeronave. Ele viajava com o filho, Valentim Rufino da Costa, de 40 anos, que também morreu na tragédia.

De acordo com o registro da ocorrência, as equipes encontraram os corpos já carbonizados em meio aos destroços, em uma área de mata de difícil acesso. A aeronave caiu sobre um morro e houve incêndio no local, que foi controlado pelos bombeiros durante o atendimento.

Ainda segundo os militares, inicialmente havia a informação de uma possível terceira vítima, mas, após a verificação da cena, foi confirmada a presença de apenas dois ocupantes. O local foi isolado e, após a finalização dos trabalhos de combate ao fogo, ficou sob responsabilidade da Polícia Militar.

A ocorrência mobilizou equipes de diferentes unidades, além de apoio de ambulâncias e viaturas de salvamento. O atendimento foi encerrado após a extinção completa das chamas e a estabilização da área.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

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