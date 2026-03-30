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Barra do Piraí inaugura primeira Unidade Básica de Saúde Animal do município

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FOLHA DO ACO
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Barra do Piraí poderá contar com uma estrutura pública voltada exclusivamente para o atendimento de cães e gatos a partir de terça-feira (dia 31), com a inauguração da Unidade Básica de Saúde Animal, um marco para a política de bem-estar animal no município.

A cerimônia será realizada na Rua Assis Ribeiro, 482, no Centro, no mesmo espaço que passa a abrigar também a sede da Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal.

O novo espaço vai ampliar o acesso da população a serviços voltados à saúde dos animais, reforçando ações de cuidado, prevenção e assistência veterinária.

A prefeita Katia Miki destacou a importância da iniciativa para a cidade. “Esse é um momento histórico para Barra do Piraí. Estamos dando um passo importante no cuidado com os animais e também com a saúde pública, garantindo mais dignidade e suporte para a população que precisa desse atendimento”, afirmou.

A secretária municipal de Bem-Estar Animal, Luciene Maria, ressaltou o impacto direto do equipamento no dia a dia da cidade. “Essa unidade representa um avanço muito grande. Vamos conseguir atender melhor os animais, orientar os responsáveis e fortalecer todas as ações que já vêm sendo desenvolvidas no município”, disse.

A Unidade Básica de Saúde Animal integra um conjunto de iniciativas voltadas à causa animal, que vêm sendo ampliadas pela atual gestão.

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