Homem é preso por descumprimento de medida protetiva em Volta Redonda

Um homem de 39 anos foi preso nesta terça-feira (31) por violência doméstica e descumprimento de medida protetiva em favor da ex-companheira após ação da Patrulha Maria da Penha, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h20, na Rua T-1, no bairro Paraíso, no limite entre Volta Redonda e Barra Mansa. A vítima, de 57 anos, entrou em contato com a equipe solicitando ajuda, relatando que o ex-companheiro estava em frente à residência tentando invadir o imóvel, além de proferir xingamentos e ameaças.

A mulher já era acompanhada pela Patrulha Maria da Penha e, há cerca de duas semanas, havia se mudado para o endereço. Ao chegarem ao local, os agentes constataram a situação de perigo, flagrando o homem no portão da residência intimidando a vítima.

Diante dos fatos e considerando que o autor descumpria medidas protetivas – que determinavam o afastamento, proibição de contato e de aproximação, as partes foram conduzidas à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde o homem foi preso em flagrante, permanecendo à disposição da Justiça.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a importância do trabalho contínuo da Patrulha Maria da Penha no acompanhamento das vítimas. “Esse caso demonstra a importância do monitoramento permanente e da confiança da vítima em acionar a equipe. A resposta rápida foi fundamental para evitar que uma situação ainda mais grave pudesse acontecer. Seguiremos firmes na proteção das mulheres e no cumprimento rigoroso das medidas judiciais”, afirmou.

Fotos: Divulgação/Semop