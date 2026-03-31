Adolescente é flagrado com drogas na Sessenta, em Volta Redonda

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na noite de segunda-feira (dia 30) por suspeita de tráfico de drogas no bairro Sessenta, em Volta Redonda. Segundo a Polícia Militar, ele foi flagrado com pedras de crack e dinheiro durante uma abordagem realizada após denúncia.

De acordo com o registro da ocorrência, a equipe fazia patrulhamento quando recebeu a informação de que dois indivíduos estariam comercializando entorpecentes próximo a um córrego, em um ponto conhecido da Rua Trezentos e Dez. Ao chegar ao local, os policiais avistaram os suspeitos e observaram quando um deles tentou descartar uma sacola ao perceber a aproximação da viatura.

Na abordagem, os agentes conseguiram recuperar o material, encontrando sete pedras de crack e R$ 45 em espécie. O adolescente confessou que estava vendendo a droga no local, enquanto o outro envolvido, de 31 anos, afirmou ser usuário e foi ouvido como testemunha.

Após perícia, foi confirmado que o material apreendido se tratava de 3,4 gramas de crack.

O caso foi registrado na 93ª Delegacia de Polícia, onde o adolescente foi autuado por tráfico e associação para o tráfico, permanecendo apreendido à disposição da Justiça.

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