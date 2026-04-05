Homem baleado é preso após dar entrada em hospital em Barra Mansa; autor dos disparos teria sido o próprio irmão

Um homem de 45 anos foi baleado na noite desse sábado (dia 4), no bairro Nova Esperança, em Barra Mansa, em um caso registrado como tentativa de homicídio. Mesmo socorrido e levado ao hospital, ele acabou permanecendo preso após a polícia constatar a existência de um mandado judicial em aberto.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 19h20 após a entrada de um ferido por disparos de arma de fogo na Santa Casa de Misericórdia. Ao chegarem ao local indicado, na Rua Presidente Artur Silva Bernardes, moradores relataram que a vítima já havia sido socorrida, mas não souberam informar quem teria efetuado os disparos.

No hospital, foi confirmado que o homem deu entrada com quatro perfurações – duas na região do abdômen e duas nas nádegas – e permanecia em atendimento de emergência.

Durante a identificação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima pelo crime de furto. Diante disso, ele ficou sob custódia, mesmo hospitalizado.

Ainda de acordo com o relato feito à polícia, o próprio ferido teria apontado o irmão, também adulto, como autor dos disparos. Apesar disso, o caso foi inicialmente registrado como autoria desconhecida e será investigado pela Polícia Civil.

O histórico do homem inclui passagens anteriores pela polícia por crimes como furto, injúria, violência doméstica e outros registros.