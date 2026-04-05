Suspeito foge e abandona drogas durante ação da PM em Barra Mansa

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas na madrugada deste domingo (dia 5), no bairro Paraíso, em Barra Mansa. O material foi encontrado após um suspeito fugir ao perceber a aproximação da viatura.

De acordo com o registro da ocorrência, os policiais faziam patrulhamento por volta das 3h20 na Rua Geraldo de Paula, quando se depararam com uma aglomeração de pessoas em atitude considerada suspeita. Durante a aproximação, um dos indivíduos correu e conseguiu escapar, abandonando uma bolsa plástica.

No interior da bolsa, os agentes encontraram 99 pinos de cocaína, seis tiras de maconha, sete frascos de loló, 55 pedras de crack e uma base de rádio comunicador, material frequentemente associado ao tráfico de drogas.

Os policiais realizaram buscas na região, mas o suspeito não foi localizado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 90ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado.

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