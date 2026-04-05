Volta Redonda acerta com estratégias que ampliam diagnóstico precoce do câncer do colo do útero

Entrevista com especialista, divulgada pela Agência Brasil, confirma que exames regulares e vacina contra HPV podem evitar até 90% dos casos da doença

Estratégias adotadas pela Prefeitura de Volta Redonda, como o programa Prevenir – de rastreio organizado para o câncer de colo do útero – e ações de prevenção como a imunização contra o HPV (Papilomavírus Humano), da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são consideradas eficazes no combate ao câncer do colo do útero. Entrevista com especialista divulgada pela Agência Brasil no último dia 29 de março relata que a combinação entre vacinação e exames preventivos podem evitar até 90% dos casos da doença.

De acordo com a médica, doutora Mariana de Paiva Batista, especialista em oncologia clínica com atuação na Rede D’Or São Paulo e no Icesp (Instituto do Câncer do Estado de São Paulo), que deu a entrevista, o câncer do colo do útero é uma doença que ainda impacta milhares de mulheres todos os anos no Brasil. Apesar de altamente evitável, o câncer do colo do útero segue entre os mais incidentes na população feminina, reforçando a importância da informação e do acesso à prevenção.

Entre as mulheres brasileiras, excluindo-se os diagnósticos de canceres de pele não melanoma, o número de casos de câncer de colo uterino é superado somente pelos de mama e de cólon/reto. De acordo com dados do INCA (Instituto Nacional de Câncer), são 17 mil brasileiras recebendo o diagnóstico anualmente. E o principal agente causador do câncer de colo de útero é o HPV. A transmissão ocorre por meio do contato com a região genital acometida, infectando a pele ou mucosas e causando alterações na proliferação celular, o que propicia a formação de tumores.

Volta Redonda tem programa pioneiro de rastreio da doença

Em Volta Redonda, o programa Prevenir, que faz parte da Linha de Atenção Oncológica (LAO), da Secretaria de Saúde, lançado em novembro de 2022, apresenta resultados positivos na prevenção, agilidade no diagnóstico e início do tratamento do câncer pelo SUS (Sistema Único de Saúde).

A médica-oncologista Luciana Francisco Netto, que coordena a LAO e o Prevenir, reforçou a importância da prevenção e do rastreio organizado – quando a unidade da Atenção Primária faz busca ativa pelo público-alvo para os exames preventivos.

“Em Volta Redonda, fazemos o rastreio organizado, por meio da Atenção Básica à Saúde, mas a qualquer sinal ou sintoma da doença, é indicado procurar a unidade mais perto de casa”, reforçou, alertando que, entre os sinais, estão sangramento vaginal após a menopausa ou fora do período menstrual, dor na relação, nódulo nas mamas ou saída de secreção transparente ou sanguinolenta pelos mamilos e sangramento ao evacuar.

“É preciso ter coragem e procurar os exames preventivos. O tratamento contra o câncer evoluiu muito e a descoberta precoce pode significar uma vida longa e saudável”, ressaltou a médica-oncologista Luciana Netto, acrescentando que a Prefeitura de Volta Redonda também promove a vacinação contra infecções ligadas à doença, como HPV.

O prefeito Antonio Francisco Neto, entusiasta e grande apoiador dos programas voltados para a prevenção, afirma que a entrevista divulgada pela Agência Brasil confirma que Volta Redonda está no caminho certo.

“Vamos continuar trabalhando para melhorar ainda mais esses resultados. Hoje, temos mais de 50% dos pacientes diagnosticados com câncer com quase 100% de chance de cura e essa porcentagem pode aumentar. O objetivo é sempre salvar mais vidas”, falou Neto.

Fotos de arquivo – Secom/PMVR.