Polícia Militar encontra tonel com drogas enterrado em área de mata em Volta Redonda

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes escondidos em uma área de mata no bairro Roma II, em Volta Redonda, neste domingo (dia 5). O material foi localizado dentro de um tonel enterrado, após denúncia de que traficantes estariam utilizando o local como esconderijo.

De acordo com a ocorrência, equipes foram acionadas por meio do sistema de monitoramento e seguiram até o ponto indicado. Durante as buscas, os agentes encontraram o recipiente enterrado com as drogas. Apesar da apreensão, ninguém foi preso.

O caso segue em andamento e o material recolhido será encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde será registrado e periciado.

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