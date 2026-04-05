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Polícia Militar encontra tonel com drogas enterrado em área de mata em Volta Redonda

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FOLHA DO ACO
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Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de entorpecentes escondidos em uma área de mata no bairro Roma II, em Volta Redonda, neste domingo (dia 5). O material foi localizado dentro de um tonel enterrado, após denúncia de que traficantes estariam utilizando o local como esconderijo.

De acordo com a ocorrência, equipes foram acionadas por meio do sistema de monitoramento e seguiram até o ponto indicado. Durante as buscas, os agentes encontraram o recipiente enterrado com as drogas. Apesar da apreensão, ninguém foi preso.

O caso segue em andamento e o material recolhido será encaminhado para a 93ª Delegacia de Polícia, onde será registrado e periciado.

Foto: Divulgação

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