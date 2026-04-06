Casa em construção era usada como ponto de tráfico no Dom Bosco; jovem acaba preso

Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (dia 6), no bairro Dom Bosco, em Volta Redonda. A prisão ocorreu após denúncia de populares indicando a atuação de suspeitos em uma área próxima à Avenida Paraíba.

De acordo com a Polícia Militar, equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do serviço reservado foram até o local indicado e encontraram um dos suspeitos saindo de uma obra e entrando em uma residência vizinha. Já outro homem foi abordado dentro da construção.

Durante a revista, os policiais encontraram dinheiro em espécie e um celular com o suspeito. Em buscas no imóvel, foi localizada uma bolsa com entorpecentes – incluindo cocaína, maconha e crack – além de um rádio transmissor. Outro equipamento de comunicação também foi apreendido.

Ainda segundo a ocorrência, o homem confessou que o material era de sua posse e que atuava no tráfico na região. Ele foi encaminhado à delegacia e autuado com base na Lei de Drogas, permanecendo preso à disposição da Justiça.

A polícia não informou se o segundo suspeito conseguiu fugir ou foi identificado. O caso foi registrado na 93ª DP (Volta Redonda).

Foto: Divulgação